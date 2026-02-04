NPBエンタープライズが発表…前回大会は打率.409＆2HRNPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の、残り1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。これで30人のロースターが全員出揃った。吉田は前回大会で主力打者として活躍。打率.409、2本塁打、13打点と驚異的な数字を残した。特に準決勝のメキシコ戦では劣勢の展開を振り出しに戻す同点3ランを叩