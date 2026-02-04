NPBエンタープライズが発表…前回大会は打率.409＆2HR

NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の、残り1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。これで30人のロースターが全員出揃った。

吉田は前回大会で主力打者として活躍。打率.409、2本塁打、13打点と驚異的な数字を残した。特に準決勝のメキシコ戦では劣勢の展開を振り出しに戻す同点3ランを叩き込んだ。

侍ジャパンは12月末に先行メンバー8人を発表。ドジャース・大谷翔平投手らが選ばれた。その後、井端弘和監督は段階的に選手を発表。1月26日の会見ではドジャース・山本由伸投手やブルージェイズ・岡本和真内野手ら10人が追加され、全30人のうち29人が決定。“ラストワン”に注目が集まっていた。

吉田本人のコメントは以下の通り。

「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」（Full-Count編集部）