1995年から5年間在籍…葬儀は近親者のみで執り行われた西武は4日、1995年から1999年にかけて球団に選手として在籍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）氏が1月29日、神奈川・川崎市内の病院にて死去したと発表した。58歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。今久留主氏は大阪・PL学園高で、桑田真澄、清原和博の両氏とともに「KK時代」の黄金期を支えた。3年時の1985年夏には、背番号2を背負い、エース桑田とバッテ