1995年から5年間在籍…葬儀は近親者のみで執り行われた

西武は4日、1995年から1999年にかけて球団に選手として在籍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）氏が1月29日、神奈川・川崎市内の病院にて死去したと発表した。58歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。

今久留主氏は大阪・PL学園高で、桑田真澄、清原和博の両氏とともに「KK時代」の黄金期を支えた。3年時の1985年夏には、背番号2を背負い、エース桑田とバッテリーを組んで全国制覇を達成。明治大に進学後は、名将・島岡吉郎監督から最後の主将に指名され、4年秋にはベストナインにも輝いた。

1989年ドラフト4位で横浜大洋（現DeNA）に入団。1995年シーズン途中に金銭トレードで西武へ移籍した。1997年には、肘の手術からの復活を目指した桑田氏のオーストラリア自主トレに同行し、その再起を支えたエピソードでも知られる。現役時代は堅実な守備と献身的な姿勢でチームを支え、1999年限りでユニホームを脱いだ。NPB通算23試合出場で3安打、打率.214、3打点だった。

引退後は横浜のスカウトや社会人野球のコーチなどを歴任し、後進の育成に尽力していた。