「デコピンのとくべつないちにち」発売、長女の手足も写り込むドジャース・大谷翔平投手が公開した1枚にLAも注目した。地元メディア「ドジャース・ネーション」が3日（日本時間4日）、X（旧ツイッター）を更新。ドジャースの大谷翔平投手が愛犬のデコピン（デコイ）と一緒に、自身の絵本を読む写真を公開したことに注目した。同メディアは「ショウヘイ・オオタニが、愛犬のデコイと一緒に自身の新しい絵本『Decoy Saves Openin