「デコピンのとくべつないちにち」発売、長女の手足も写り込む

ドジャース・大谷翔平投手が公開した1枚にLAも注目した。地元メディア「ドジャース・ネーション」が3日（日本時間4日）、X（旧ツイッター）を更新。ドジャースの大谷翔平投手が愛犬のデコピン（デコイ）と一緒に、自身の絵本を読む写真を公開したことに注目した。

同メディアは「ショウヘイ・オオタニが、愛犬のデコイと一緒に自身の新しい絵本『Decoy Saves Opening Day（デコピンのとくべつないちにち）』を読んでいる写真を公開しました」と投稿。大谷が自身のインスタグラムで公開した最新ショットに反応した。

大谷はこの日、インスタグラムで絵本の発売を報告。「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と綴り、デコピンと並んで絵本を開く写真をアップした。写真には長女とみられる手足も写り込んでおり、家族団らんの様子がうかがえる。

絵本のタイトルは「Decoy Saves Opening Day（デコピンのとくべつないちにち）」。大谷は「僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」とメッセージを添え、収益は慈善団体に寄付されるとしている。（Full-Count編集部）