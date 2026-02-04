ゲッツGMが温水洗浄便座の設置を明言、日本の快適さを知る元助っ人も歓迎今季からホワイトソックスに加入した元DeNAのアンソニー・ケイ投手が2日（日本時間3日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。同僚となる村上宗隆内野手の“進言”により、本拠地のクラブハウスに温水洗浄便座が設置されることについて「Massive news（大きなニュースだ）」と反応した。MLB公式サイトなどが2日（同3日）、ホワイトソックスが本拠地ギャラン