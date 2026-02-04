ゲッツGMが温水洗浄便座の設置を明言、日本の快適さを知る元助っ人も歓迎

今季からホワイトソックスに加入した元DeNAのアンソニー・ケイ投手が2日（日本時間3日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。同僚となる村上宗隆内野手の“進言”により、本拠地のクラブハウスに温水洗浄便座が設置されることについて「Massive news（大きなニュースだ）」と反応した。

MLB公式サイトなどが2日（同3日）、ホワイトソックスが本拠地ギャランティード・レート・フィールドのクラブハウス内に温水洗浄便座を設置すると伝えた。クリス・ゲッツGMが明かしたもので、入団会見の際に村上がロッカールームに設置されていないことに気付いたことがきっかけだという。

これに即座に反応したのが、昨季までDeNAでプレーしたケイだ。自身のXでこの報道を引用し、「Massive news（大きなニュースだ）」と投稿。日本で生活し、トイレの快適さを知っているだけに、新天地での“朗報”を歓迎した形だ。

ケイは昨季までの2年間DeNAに所属。通算48登板で15勝15敗、防御率2.53をマーク。今季からホワイトソックスに移籍し、村上とはチームメートとして共闘することになる。（Full-Count編集部）