自身のインスタグラムで最新ショットを公開ドジャースの大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンとともに絵本を読む最新のプライベート写真を公開した。写真には昨年誕生した長女とみられる姿も写り込んでおり、ファンからは「幸せな空間すぎるよぉぉぉ」と大きな注目を集めている。大谷が披露した心温まる家族団らんの様子が、日米で話題となっている。大谷は自身のSNSで「デコと僕