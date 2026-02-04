トレーニングコーチ・塩多雅矢さんが推奨…軸足の粘り生む「ランジ＆タップ」投球動作においてステップから着地までの局面では、軸足の使い方がパフォーマンスを左右する。軸足の“最後の一押し”が利かず、上体が突っ込んでしまう投手は多い。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、軸足の“粘り”を生み、球速アップにつながるドリルを紹介している。ピッチングのエネルギー源は、ステッ