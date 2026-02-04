トレーニングコーチ・塩多雅矢さんが推奨…軸足の粘り生む「ランジ＆タップ」

投球動作においてステップから着地までの局面では、軸足の使い方がパフォーマンスを左右する。軸足の“最後の一押し”が利かず、上体が突っ込んでしまう投手は多い。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、軸足の“粘り”を生み、球速アップにつながるドリルを紹介している。

ピッチングのエネルギー源は、ステップの最終盤まで軸足で地面を捉え続ける力にある。軸足のかかとを垂直に立て、骨盤を地面と水平に保つ姿勢が重要だ。この姿勢を維持することで軸足側のお尻に強い刺激が入り、溜めたエネルギーをリリース直前まで維持できるという。

軸足の“ひと粘り”を習得するためのドリルが「ランジ＆タップ」だ。まずランジの姿勢を作り、前足（踏み出し足）を前後に細かく動かす。前足に意識が向きがちだが、「認識としては後ろ足（軸足）のエクササイズです」と塩多さんは強調する。

軸足の膝を軽く曲げ、下っ腹を引き上げるようにして骨盤を安定させた状態で前足をタップさせることで、軸足側のお尻に強い負荷がかかる。このドリルでは、上半身の軸を真っすぐ保つことも重要になる。ぶれると、軸足に蓄えたエネルギーが逃げてしまう。

注意すべきは骨盤が傾いたり、かかとが寝たりしないこと。ベルトのラインを地面と平行にし、お尻を締める感覚を意識する。「後ろ足側のお尻に刺激が来るのが正解です」。そのキツさこそが、球速アップの源となる。自宅でも取り組めるドリルで、毎日10往復程度行いたい。継続することで“投手力”は向上するはずだ。（First-Pitch編集部）