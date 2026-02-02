スターバックスに、バレンタインシーズンを彩る一杯として「スイート ミルク チョコレート」が登場。スターバックスでも人気の定番ビバレッジ「スイート ミルクコーヒー」を、バレンタインならではのチョコレート仕立てた特別なビバレッジです☆ スターバックス「スイート ミルク チョコレート」 価格：持帰り 579円(税込)／店内利用 590円(税込)発売日：2026年2月3日（火）※一時的な欠品または早期に販売終了す