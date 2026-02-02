人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2026年1月の予言＞ネットトラブルには要注意！12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）思いどおりに進まないことがあっても、あわてず流れにまかせると道が開けます。急な予定変更も、気分転換の時間と捉えれば、有意義に過ごせるはずです。＜lucky＞21日、ミニサボテン、ウィッシュリスト●おうし座（4／20〜5／20）無理なこ