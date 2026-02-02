人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2026年1月の予言＞

ネットトラブルには要注意！

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

思いどおりに進まないことがあっても、あわてず流れにまかせると道が開けます。急な予

定変更も、気分転換の時間と捉えれば、有意義に過ごせるはずです。

＜lucky＞

21日、ミニサボテン、ウィッシュリスト

●おうし座（4／20〜5／20）

無理なことを押しとおすより、違和感をきっかけにやり方を見直したいとき。小さな変化を自分から起こすことで、意外な突破口が見えてきます。

＜lucky＞

10日、スケール、ストレージボックス

●ふたご座（5／21〜6／21）

人前で話す場面が増える予感。言葉の選び方が印象を左右します。細かいトラブルも笑いに変える力が、周りとの距離をぐっと縮めてくれるはず。

＜lucky＞

26日、カトラリーケース、メモパッド

●かに座（6／22〜7／22）

心のざわつきにはフタをせず、落ち着ける環境づくりを優先したい月。引っ越しや模様替えのアイデアが浮かんだら、まずは小さなことからでいいので動いてみて。

＜lucky＞

27日、保冷バッグ、アームカバー

●しし座（7／23〜8／22）

ひとりの時間が充実しそうな運気。周囲に合わせすぎず、自分のペースを守ることで、思っていた以上の充実感を得られるはず。ヘアサロンへ行くのも吉。

＜lucky＞

4日、エコバッグ、充電ケーブル

●おとめ座（8／23〜9／22）

気づけば手いっぱいになっている暗示。余白のあるスケジュールを組むことが、気持ちの安定につながります。自分を優先する時間をしっかり確保して。

＜lucky＞

7日、コースター、布製ブックカバー

●てんびん座（9／23〜10／23）

いい話が舞い込みやすく、注目度が上がるとき。お世辞はほどほどに受け止めつつも、自分を肯定するきっかけにすれば、運を味方につけられます。

＜lucky＞

6日、無添加石けん、マルチクロス

●さそり座（10／24〜11／22）

安心できる環境づくりがテーマ。長く悩んでいたことがある人は、心がふっと軽くなる瞬

間が訪れそう。今月は人の評価よりも心の安定を優先しましょう。

＜lucky＞

8日、ヘアクリーム、手袋

●いて座（11／23〜12／21）

暮らしのなかのムダに目が向くとき。使っていないサブスクや冷蔵庫内の在庫を見直すと、心が整っていくはず。とくに賞味期限ぎれの調味料は処分。

＜lucky＞

11日、ポイ活アプリ、お米保存容器

●やぎ座（12／22〜1／19）

人を通じて運が上がっていく運気。だれと組むか、どの場所に所属するかが大切。また入ってきた情報は「やってみる」までがセットと心得て。

＜lucky＞

14日、家計簿ノート、情報誌の切り抜き

●みずがめ座（1／20〜2／18）

忙しさのなかでも、自分で決めて動いたことだけが手ごたえに変わるとき。しっかりと意見を伝えることで、周囲の協力も自然と集まってくるはず。

＜lucky＞

17日、スティック型加湿器、カフェインレスコーヒー

●うお座（2／19〜3／20）

感受性が高まり、共感力が強くなる月。人の話を聞く時間が増える一方で、心が疲れやすくなりそう。できるだけひとりの時間を設けてバランスを取って。

＜lucky＞

19日、リネンの巾着袋、古い写真の整理箱