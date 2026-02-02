Love Me Doさんの幸せ引き寄せ占い＜2026年2／2〜2026年3／1＞
人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。
＜2026年1月の予言＞
ネットトラブルには要注意！
12星座別に、今月の運勢をアドバイス！
●おひつじ座（3／21〜4／19）
思いどおりに進まないことがあっても、あわてず流れにまかせると道が開けます。急な予
定変更も、気分転換の時間と捉えれば、有意義に過ごせるはずです。
＜lucky＞
21日、ミニサボテン、ウィッシュリスト
●おうし座（4／20〜5／20）
無理なことを押しとおすより、違和感をきっかけにやり方を見直したいとき。小さな変化を自分から起こすことで、意外な突破口が見えてきます。
＜lucky＞
10日、スケール、ストレージボックス
●ふたご座（5／21〜6／21）
人前で話す場面が増える予感。言葉の選び方が印象を左右します。細かいトラブルも笑いに変える力が、周りとの距離をぐっと縮めてくれるはず。
＜lucky＞
26日、カトラリーケース、メモパッド
●かに座（6／22〜7／22）
心のざわつきにはフタをせず、落ち着ける環境づくりを優先したい月。引っ越しや模様替えのアイデアが浮かんだら、まずは小さなことからでいいので動いてみて。
＜lucky＞
27日、保冷バッグ、アームカバー
●しし座（7／23〜8／22）
ひとりの時間が充実しそうな運気。周囲に合わせすぎず、自分のペースを守ることで、思っていた以上の充実感を得られるはず。ヘアサロンへ行くのも吉。
＜lucky＞
4日、エコバッグ、充電ケーブル
●おとめ座（8／23〜9／22）
気づけば手いっぱいになっている暗示。余白のあるスケジュールを組むことが、気持ちの安定につながります。自分を優先する時間をしっかり確保して。
＜lucky＞
7日、コースター、布製ブックカバー
●てんびん座（9／23〜10／23）
いい話が舞い込みやすく、注目度が上がるとき。お世辞はほどほどに受け止めつつも、自分を肯定するきっかけにすれば、運を味方につけられます。
＜lucky＞
6日、無添加石けん、マルチクロス
●さそり座（10／24〜11／22）
安心できる環境づくりがテーマ。長く悩んでいたことがある人は、心がふっと軽くなる瞬
間が訪れそう。今月は人の評価よりも心の安定を優先しましょう。
＜lucky＞
8日、ヘアクリーム、手袋
●いて座（11／23〜12／21）
暮らしのなかのムダに目が向くとき。使っていないサブスクや冷蔵庫内の在庫を見直すと、心が整っていくはず。とくに賞味期限ぎれの調味料は処分。
＜lucky＞
11日、ポイ活アプリ、お米保存容器
●やぎ座（12／22〜1／19）
人を通じて運が上がっていく運気。だれと組むか、どの場所に所属するかが大切。また入ってきた情報は「やってみる」までがセットと心得て。
＜lucky＞
14日、家計簿ノート、情報誌の切り抜き
●みずがめ座（1／20〜2／18）
忙しさのなかでも、自分で決めて動いたことだけが手ごたえに変わるとき。しっかりと意見を伝えることで、周囲の協力も自然と集まってくるはず。
＜lucky＞
17日、スティック型加湿器、カフェインレスコーヒー
●うお座（2／19〜3／20）
感受性が高まり、共感力が強くなる月。人の話を聞く時間が増える一方で、心が疲れやすくなりそう。できるだけひとりの時間を設けてバランスを取って。
＜lucky＞
19日、リネンの巾着袋、古い写真の整理箱