塩多雅矢コーチ推奨…軸足の使い方が分かる「プッシュ＆ターン」ドリルピッチングで球威を上げてコントロールを安定させるには、スムーズな体重移動が欠かせない。しかし、軸足に溜めた力をうまくボールに伝えられず、手投げになってしまうという悩みを抱える投手は多いだろう。課題解消へ、首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「片膝サイドジャンプ」ドリルを推奨している。投球において