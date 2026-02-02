塩多雅矢コーチ推奨…軸足の使い方が分かる「プッシュ＆ターン」ドリル

ピッチングで球威を上げてコントロールを安定させるには、スムーズな体重移動が欠かせない。しかし、軸足に溜めた力をうまくボールに伝えられず、手投げになってしまうという悩みを抱える投手は多いだろう。課題解消へ、首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「片膝サイドジャンプ」ドリルを推奨している。

投球において、軸足で地面を蹴る「プッシュ」と、体をホーム方向へ向ける「ターン」の動作は極めて重要だ。塩多さんは「軸足は（地面を）押しながら回転させないと体が前を向かない」と解説。軸足を投球方向へ移動させるだけでは不十分で、適切なタイミングで回転動作を加えることで下半身の力が上半身へ効率よく伝わり、球速アップにつながっていく。

このメカニズムを習得するためのドリルが「片膝サイドジャンプ」だ。踏み出し足の膝を地面に着け、軸足で捕手方向へジャンプする。着地した際、体が捕手と正対していることがポイントになる。空中での動作を通じ、軸足で地面を強く押し込みながら骨盤を回転させる感覚を養う動きが、投球での爆発的な推進力を生み出す土台となる。

ジャンプの直前に、余計な「反動」を入れないように注意したい。スムーズなフォームを阻害する原因になってしまう。「反動を入れずにそのままジャンプする」と塩多さん。また、軸足が外回りしないよう、目標に真っすぐ力を伝える意識を持つことで、よりロスのない推進力を得られる。

ゼロの状態から力を生み出すことが苦手な小学生の場合、反動をつけたくなりがちだ。対策として、指導者が「手を叩いたら跳ぶ」といった合図を子どもたちに送る方法が効果的になる。「制約を入れることで、やってほしくない動きを排除できます」。無駄な動作を削ぎ落とし、軸足のプッシュとターンを連動させることが球速アップへの近道になる。（First-Pitch編集部）