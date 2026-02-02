スアレスとレッズが1年23億円で契約合意…米報道マリナーズからFAとなっていたエウヘニオ・スアレス内野手がレッズと1年1500万ドル（約23億2500万円）で契約に合意したと1日（日本時間2日）、米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者らが報じた。5年ぶりの古巣復帰となる。スアレスは昨季、ダイヤモンドバックスで36本塁打をマークし、ドジャース・大谷翔平投手とシーズン途中まで本塁打争いを演じた。トレードデッドライ