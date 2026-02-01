ディップの新TVCMが2日から放送開始人材サービス事業などを展開する「ディップ株式会社」は、ブランドアンバサダーを務めるドジャースの大谷翔平投手を起用した新TVCM「自分の好きを見つけよう」篇を、2日から全国で放映開始すると発表した。また、同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏と大谷の、新たな特別対談動画も同日に公開される。新しく放映されるTVCMは、“様々な仕事を経験する過程で「自分の好き」を見つけよう”と