ディップの新TVCMが2日から放送開始

人材サービス事業などを展開する「ディップ株式会社」は、ブランドアンバサダーを務めるドジャースの大谷翔平投手を起用した新TVCM「自分の好きを見つけよう」篇を、2日から全国で放映開始すると発表した。また、同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏と大谷の、新たな特別対談動画も同日に公開される。

新しく放映されるTVCMは、“様々な仕事を経験する過程で「自分の好き」を見つけよう”というメッセージを、大谷の野球人生と重ね合わせて描いたもの。大谷はデニムジャケットにTシャツ、ブラック系のパンツを合わせたクールな私服スタイルで登場。内面を表現する繊細な演技と、壮大な本塁打映像で表現された15秒のCMとなっている。

CM公開と同時に、冨田氏との特別対談動画の新エピソードも公開。これまで公開された対談動画では、大谷の軌跡やワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いなどが紹介されてきたが、今回は「野球選手以外にしてみたい仕事」について、大谷が語った内容になっている。

大谷は少し考えながら「宇宙飛行士になってみたいとずっと思ってたんで」と、目を輝かせて驚きの“夢”を明かした。「宇宙に行ってみたいなって。本当にそうなのか見たことがないので。知識としてはあるんですけど、実際に確かめてみたいな」と話した。

また冨田氏からは先生が向いてるのでは、と聞かれると、少し考えながら「どうですかね……」とし、「本当に色んないい先生に指導してきてもらったので感謝ですし。逆に自分がそうできるかなって思った時に、多分そうできないので」と、教職には向いていないとした。

2026年も大谷への注目は増すばかり。3月に開催されるWBCでは、前回大会に続き、野球日本代表「侍ジャパン」にメンバー入り。ドジャースでは開幕から二刀流として出場することが予想される大谷だけに、新CMとともに、ユニークな質問に対する回答にも注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）