ヤクルト石川がブルペンで41球「ワクワク、ドキドキして25年目の朝を」ヤクルトの2軍春季キャンプが1日、神宮外苑でスタートした。球界最年長46歳の石川雅規投手は初日からブルペン入りして41球の投球練習。城石憲之2軍監督は「まだまだ、あのキャリアがあっても『野球がうまくなりたい』という気持ちを持っている」と姿勢を絶賛。若手に与える好影響を口にした。穏やかな気候に包まれた神宮で、左腕が今年も「2.1」にブルペン