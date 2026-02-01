日本ハムに2年連続最多勝の有原が加入、楽天に復活期す前田健太2025年のパ・リーグは、ソフトバンクと日本ハムが演じた熾烈なデッドヒートの末に、ソフトバンクがリーグ優勝と日本一を勝ち取った。今季も両チームが優勝争いを繰り広げるのか、それとも他球団が躍進を見せるのかに注目が集まる。ここでは、2026年シーズンに臨む各球団の戦力をまとめていく。まずは日本ハム。パ・リーグ6球団で最も早く開幕投手を公表し、伊藤大