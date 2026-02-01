通算3000安打も視野に…フリーマンが現役続行に意欲ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が31日（日本時間2月1日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加した。トークショーで実況のジョー・デービス氏から現役生活について問われると、「あと4年」と笑顔で回答。ドジャースとは2027年までの契約となっているが、その先の現役続行にも意欲を見せた。地元メディア「ドジャース・ネーション」が公式X（旧