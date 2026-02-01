楽天入団の前田が1軍キャンプに参加楽天の前田健太投手が1日、沖縄・金武町での1軍キャンプ初日からブルペン入りした。三木肇監督が見守る中、捕手を座らせて投球。11年ぶりとなる日本での春季キャンプで、日米通算165勝を記録している右腕が元気な姿を見せた。前田は2016年からメジャーリーグでプレーし、昨オフに楽天に入団。2024年まで田中将大投手（巨人）がつけていた背番号「18」のユニホームでグラウンドに登場すると、