トマトケチャップやウスターソースでつくれて、ごちそう感たっぷり。「ハッシュドポーク」のレシピを、SNSでも人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに教えてもらいました。トマト缶やデミグラス缶は使わずに、フライパンひとつで完成。つけ合わせにぴったりな「マッシュポテト」のつくり方も一緒にご紹介します。手軽なのにごちそう見え！おもてなしにも使えるひと皿家にある調味料で簡単につくれるのに、見た目も味もごちそうっ