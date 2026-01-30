トマト缶のいらない「ハッシュドポーク」。コーヒーが隠し味、マッシュポテトを添えてごちそう級の味に：山本ゆりさんレシピ
トマトケチャップやウスターソースでつくれて、ごちそう感たっぷり。「ハッシュドポーク」のレシピを、SNSでも人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに教えてもらいました。トマト缶やデミグラス缶は使わずに、フライパンひとつで完成。つけ合わせにぴったりな「マッシュポテト」のつくり方も一緒にご紹介します。
手軽なのにごちそう見え！おもてなしにも使えるひと皿
家にある調味料で簡単につくれるのに、見た目も味もごちそうっぽい、オススメレシピ。パンにもご飯にもよく合います。特別な日はビーフでつくっても！
【写真】見た目も味もごちそうっぽい、山本さんのオススメレシピ
●トマト缶、デミグラス缶不要の「ハッシュドポーク」
【材料（4人分）】
豚バラ切り落とし肉（またはこま切れ肉） 400g
タマネギ 1個
シメジ 1パック（100g）
サラダ油 小さじ2
ニンニク（チューブ） 4cm
小麦粉 大さじ2
A［トマトケチャップ、ウスターソース各大さじ6 顆粒コンソメスープの素小さじ2（固形なら1個） 水1と1／2カップ（300mL） インスタントコーヒーの粉（あれば）少し]
バター（またはマーガリン） 20g
マッシュポテト（下記参照）、ドライパセリ（各好みで） 各適量
【つくり方】
（1） 具材を切る
タマネギは薄切りに、シメジは石づきを除いて小房に分ける。豚肉は食べやすく切る。
（2） 炒める
フライパンにサラダ油を中火で熱して（1）とニンニクを炒める。豚肉の色が変わってタマネギがしんなりしたら小麦粉をふり入れてからめ、軽く炒めてAを加える。
（3） 仕上げる
とろみがつくまで4〜5分煮てバターを加え、火を止める。器にマッシュポテトとともに盛り、パセリをふる。
●つけ合わせにぴったり！お手軽マッシュポテト
材料（4人分）とつくり方
ジャガイモ3個（300g）は皮をむいて5mm厚さの半月切りにし、水に5分さらして耐熱容器に入れる。水大さじ5、塩小さじ1／2を加え、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で9分加熱する。熱いうちにつぶして牛乳大さじ5を混ぜる。好みでバターをたしても。
［1人分56kcal］
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです