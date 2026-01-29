1月28日、昼の情報番組として親しまれてきた『情報ライブミヤネ屋』（日本テレビ系）が9月いっぱいで、終了すると報じられた。理由は、総合司会を務める宮根誠司側が、番組終了を申し出たためだと同日の『女性セブンプラス』が伝えている。「番組は2006年から、読売テレビ制作の関西ローカル放送でスタートしました。2008年3月から全国ネットでの放送を開始し、名物番組として同時間帯の報道番組のなかでも高視聴率をマーク