15年前、佐賀県伊万里市で、暴力団の組幹部ら2人が銃撃された事件で、警察が当時抗争中だった指定暴力団・道仁会の元幹部の逮捕状を取ったことが分かりました。2011年4月、佐賀県伊万里市の病院の駐車場で、指定暴力団・九州誠道会系の組幹部ら2人が拳銃で撃たれ、組幹部が死亡、元組員がケガをしました。福岡県警などの合同捜査本部が、殺人などの疑いで、当時対立していた指定暴力団・道仁会のナンバー2にあたる理事長だっ