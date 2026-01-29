チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、バルセロナ（スペイン）とコペンハーゲン（デンマーク）が対戦した。リーグフェーズもいよいよ最終節を迎え、決勝トーナメントへストレートインする8チーム、プレーオフへ進出する16チームが決まる。現在9位のバルセロナはここまで4勝1分2敗という成績を収めており、すでにプレーオフ圏以上が確定。この試合に勝利すればストレートイン圏への浮上も見