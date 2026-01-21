１３日、成都博物館「金の糸−北アフリカから東アジアへ黄金が織りなす装いの美」展で、孔府麒麟袍を見る人たち。（成都＝新華社記者／胥氷潔）【新華社成都1月26日】中国四川省成都市の成都博物館で開催中の特別展「金の糸−北アフリカから東アジアへ黄金が織りなす装いの美」に、孔府（孔子の子孫が住んだ邸宅）の麒麟袍（きりんほう）が展示されている。見学に訪れた人の中には、麒麟袍と似たデザインの漢服を身にまとっ