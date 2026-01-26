四国放送は1月24日と25日の2日間、JX通信社と共同で、衆議院選挙に関する電話調査を行いました。 調査は、コンピューターで無作為に発生させた電話番号に電話をかけ、自動音声応答方式で1130人から回答をいただきました。 今回の衆議院選挙で、投票に行くかについては「かならず行く」が77.26％、「たぶん行く」が19.12％で、あわせて9割を超える人が投票に行くと答えています。 投票する際に重視することは