夕食会出席後にデコピンとの記念ショットを公開ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを抱きかかえる1枚などをアップした。前回2024年にもニューヨークでの夕食会後に2ショットを投稿。今回大谷は“特製”のMVDプレートを持っていた。大谷は24日（同25日）にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に真美子夫人ともに参加。愛