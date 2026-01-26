±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ½¸¤á¤¿ÂçÃ«¤ÎÁõ¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î³èÌö¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»Ñ¤¬Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤­Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÅ¸³«¡£BB