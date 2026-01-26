ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤â¤Ï¤äÇÐÍ¥¡©¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÆüËÜ¿ÍÂ¾¤Ë¡Ä¡×¡¢¼¿¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ë²áµî¥¤¥Á¤È¤ÎÀ¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î³èÌö¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÅ¸³«¡£BBWAA¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖTo my loving wife Mamiko¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½êºî¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼°Åµ¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÃÅ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ñ¾ìÆâ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£Í¼¿©²ñ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é¤È¤Î¸òÎ®¤â¸«¤é¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®½Ï¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÁõ¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Öº£²ó¤Î¥¹¡¼¥ÄºÇ¹â¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÆüËÜ¿ÍÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÃ¯¤âÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤ï¥³¥ì¤Ïw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó»ÅÍÍ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Î¡È¼¿¹õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Í»ß¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë