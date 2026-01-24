2軍公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催へ阪神が放った“復活”のニュースに、ファンが色めき立っている。球団は23日、昨年に続き2軍公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催すると発表。今年はさらなるサプライズとして、約70年もの間眠っていた「幻のジャガーマーク」を復刻させることが明らかになった。SNS上では「何このかっこいいの！」「初めて見た」と歓喜の声が渦巻いている。阪神ジャガーズとは、1954年から3年間、阪