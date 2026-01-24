2軍公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催へ

阪神が放った“復活”のニュースに、ファンが色めき立っている。球団は23日、昨年に続き2軍公式戦で「阪神ジャガーズデー」を開催すると発表。今年はさらなるサプライズとして、約70年もの間眠っていた「幻のジャガーマーク」を復刻させることが明らかになった。SNS上では「何このかっこいいの！」「初めて見た」と歓喜の声が渦巻いている。

阪神ジャガーズとは、1954年から3年間、阪神の2軍が実際に使用していた名称だ。1954年にセ・リーグの2軍「新日本リーグ」で年度優勝を飾り、1955年には新たに結成された「ウエスタン・リーグ」でも初代王者にも輝いた歴史を持つ。2025年に球団創設90周年を機に約70年ぶりに復刻ユニホームが登場したが、今年はさらにパワーアップ。幻のジャガーマークを現代版にカラー化して再現した。

幻のジャガーマークは、球団旗、球団ロゴ、シンボルの虎マークを手がけた早川源一氏（1906-1976年）がデザインしたとされる。大阪市内のスポーツ用品店に保管されていた原画写真がデザイナーの大森正樹氏の手によってカラー化され、令和の現代に鮮やかに蘇った。レトロな味わいのあるジャガーの顔は、既存のトラマークとは違った独特の存在感を放っている。

この“新しくて古い”デザインに、ファンは即座に反応。SNSでは「レトロでありながら現代でも十分通用する」「何気にかっこいい」「90周年ロゴもそうだけど、阪神はロゴを作るのが上手い」と絶賛が目立つ。さらに、大阪ならではの視点から「天神橋筋商店街のマダムにめっちゃウケそうやわ」といった反応もあり、親しみやすさも抜群のようだ。（Full-Count編集部）