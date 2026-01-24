歌手・和田アキ子が２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。和田は、鼻づまりの声であいさつすると「いやぁ…残念なことに申し訳ございません」と謝罪し「先週よりだいぶいいんですけど、まだ鼻声が抜けません」と明かした。和田は先週１７日の生放送でかすれ声でリスナーにあいさつし「申し訳ございません」と謝罪し「あの