ÂçÃ«¤¬ºÇ¶¯Áª¼êÈÖÉÕ¤Ç1°Ì¡¢Â¨ºÂ¤ËMLB¤¬È¿±þ2Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¤ËMLB¸ø¼°¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬´ë²è¤¹¤ë¡ÖTop 100 Right Now¡×¤Ç1°Ì¤ËÁª½Ð¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Î¡ÈÄºÅÀ¡É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¡¢MLB¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç±ÉÍÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡È¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡É¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÏ¢ÆüÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü