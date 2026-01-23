¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡ÖBuffaloes¥×¥í¥â¥Ç¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò23Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤ËÃå¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¡£¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸À¸ÃÏ