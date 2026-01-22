徳島県、香川県、愛媛県及び高知県では、2025年11月中旬から低気圧の影響を受けにくく、高知県を中心に降水量の少ない状態が続いています。2025年11月11日から2026年1月21日までの降水量は、平年の１割以下となっている所もあります。今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった2025年には、冬から春にかけて大規模な林野