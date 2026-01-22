AFC U23 アジアカップサッカーU-23韓国代表のクーリング方法が話題を集めている。サウジアラビアで開催中の「AFC U23 アジアカップ」準決勝で日本に0-1で敗戦。その試合の飲水タイムだった。選手たちが給水する中、チームスタッフの1人がホースの先に装着された霧吹きで選手に直接、放水を開始した。舞台は中東。汗びっしょりだった選手の体を冷やし、“斬新”な形で暑さ対策を施した。スポーツチャンネル「DAZN」は「癒しの