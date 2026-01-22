22年目の進化を遂げたハイエース登場2026年1月13日、トヨタは「ハイエース バン」の一部改良モデルを発表しました。今回は、安全装備や使い勝手を見直した内容となっています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「ハイエース」です！ 画像を見る（76枚）ハイエースは1967年の初代登場以来、物流や送迎など幅広い用途で使われてきました。現行の5代目（200系）