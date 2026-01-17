【その他の画像・動画等を元記事で観る】 生田絵梨花が、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースする。 ■アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録 TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲が収録される本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷