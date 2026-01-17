生田絵梨花、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』リリース決定！テーマは“等身大の愛”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

生田絵梨花が、初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースする。

■アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲を収録

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」を含む全11曲が収録される本作は、29歳になった生田絵梨花が“等身大の愛”をテーマに、日々の迷いや心の揺れ、それでも未来へ目をむける強い想いを丁寧に紡いだ渾身の一枚。

ピアノサウンドを軸に、生田絵梨花の澄んだ声色が魅力の楽曲のなかには、生田自身が作詞作曲に携わった楽曲も含まれ、言葉やメロディに素直な感情を込めながら、これまで以上に自分自身と向き合った、今の生田絵梨花が詰まった作品となっている。

作家陣には、日本を代表するトップクリエイター陣が参加し、ソロアーティストとしての生田絵梨花のあらたな魅力を引き出している。さらに、初回盤にはライブツアー『Erika Ikuta Tour 2025 「bitter candy」』ファイナル公演の映像も収録。

また、本作のリリースを記念して、早期予約特典およびチェーン店舗別特典の実施が決定した。対象期間内に対象店舗、ECサイトで予約すると、ここでしか手に入らない特典がプレゼントされる。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

ALBUM『I.K.T（I Know Tomorrow）』

『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト

https://booklove-anime.jp/

生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp/s/m12/?ima=0835

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/

