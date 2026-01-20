球団発表…DeNAから加入の伊藤光は2軍楽天は20日、2月1日から行われる春季キャンプの振り分けを発表した。ドラフト1位ルーキーの藤原聡大投手は1軍スタートとなった。1軍メンバーは投手23人、捕手4人、内野手11人、外野手9人の構成。日米通算165勝を挙げた前田健太投手に加え、ルーキーでは藤原の他にドラフト2位の伊藤樹投手、ドラフト3位の繁永晟内野手が入った。一方で、岸孝之投手や早川隆久投手が2軍に振り分けられた。ま