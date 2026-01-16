工事が進む新・丸亀市民会館（1月14日撮影） 2026年9月に開館する香川県丸亀市の新しい市民会館、THEATRE MAdo（シアターマド）の工事が進んでいます。 シアターマドは、旧丸亀市役所の跡地（現丸亀市役所の向かい側）で2023年4月から工事がスタートし、2026年3月に完成予定です。 撮影した1月14日現在、4階建ての建物の外観がほぼあらわになっていて、内装工事などが行われています。丸亀城の石