通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回は施行されたスマホ新法や、ドコモSMTBネット銀行について話し合っていきます。 スマホ新法で得をするのは誰か 佐藤 12月18日にスマホ新法が全面施行されました。 佐藤 石川氏 アップルとしては、スマホ新法の議論が出始めた4年くらい前から、「サイドローディングはけしからん」と言い続けていて、