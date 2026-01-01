¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤ä¥É¥³¥â¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¥æー¥¶ー¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©[Ë¡ÎÓ³ÙÇ·¡¦ÀÐÀî²¹¡¦ÀÐÌî½ãÌé¡¦º´Æ£Ê¸É§¤Î¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë]
¡¡ÄÌ¿®¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥¿ー4¿Í¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤Î´Ø¸ý¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¡×¡£º£²ó¤Ï»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ä¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«
º´Æ£
¡¡12·î18Æü¤Ë¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤¬Á´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£
ÀÐÀî»á
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤ÎµÄÏÀ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿4Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥íー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ò¼é¤ë¡¢»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ê¿ôÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Ï4¡ó²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âºÇ¾®¸Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
ÀÐÌî»á
¡¡¼«¼Ò¤Î¼ê¿ôÎÁ¤â²¼¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£
ÀÐÌî»á
ÀÐÀî»á
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°Éô·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»Ý¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡4ÃÊ³¬¤¢¤ë¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖApple Store¤ÈÂåÂØ·èºÑ¡×¡ÖApple Store¤È³°ÉôÍ¶Æ³¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÂØ·èºÑ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬·èºÑ½èÍýÎÁ¤Î5¡ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢ÂåÂØ·èºÑ¤ò»È¤¨¤ÐÂåÂØ·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬ÊÌ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÎÁ¶â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡³°ÉôÍ¶Æ³¤â¡¢°ì¸«°Â¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð0¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£³«Êü¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤ï¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ï¼ê¿ôÎÁ5¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¦¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤¬¡¢Epic Games¤ÎCEO¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡³°Éô·èºÑ¤ò»È¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¥¢¥×¥ê¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤éID¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ー¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î·èºÑ¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ÂÁ´¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¼ê¿ôÎÁ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢¥ê¥ó¥¯¤ÏÅ½¤é¤º¤Ë¡¢³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð»ÙÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¤¸¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥°ー¥°¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¡£¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Chrome¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢AirDrop¤â¤Ê¤·Êø¤·Åª¤ËAndroidÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¡¢³°Éô¥¹¥È¥¢¤ÎÏÃ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°ー¥°¥ë¤Ï¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÏÃ¤òÀè¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡»ÅÁÈ¤ß¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥íー¥éー¡ÊIE¡Ë¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ËÁÌ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏIE¤Ê¤Î¤«Netscape¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Windows¤ËIE¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ú¤ßÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬90Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤êº¢¡£
Ë¡ÎÓ»á
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Î¹Í¤¨Êý¤òº£»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤³¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤È¤Ï°ã¤¦¥·¥§¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éFirefox OS¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö²¿¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¡Ö¤³¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÌñ²ð¤À¤è¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ø¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
´Ø¸ý
¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÉÀê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤Î¼ê¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç¸¡º÷¤Î¥·¥§¥¢¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢»Ô¾ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÀÐÌî»á
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¹ÔÀ¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥°ー¥°¥ë¤òÊ¬¼Ò²½¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²ÉÀê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¸½ºß¤ÎWindows¡ÊEdge¡Ë¤ÎÉ¸½à¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏBing¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢Bing¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤ë¡£¸¡º÷¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯ÂÐ¹³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËBing¤ò»È¤¦¤È¡¢¸«Åö°ã¤¤¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¸¡º÷¥ïー¥É¤ò²þ¤á¤ÆChrome¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï·ë¹½¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¤¿¤Ó¤ËBing¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
º´Æ£
¡¡¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤ì¤³¤½µ¬À©¤µ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¥°ー¥°¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇChrome¤äGoogle¸¡º÷¤Î¥·¥§¥¢¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤ÏAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢AI¸¡º÷¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏºÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÁªÂò»è¤Ë¡¢AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤äAI¸¡º÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢iPhone¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç¡¢Siri°Ê³°¤ÎAI¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤âÆüËÜ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥×¥êÂ¦¤¬API¤òÃ¡¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°ー¥°¥ë¤äOpenAI¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢ÆüËÜ¤ÎiOS¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¼«ÂÎ¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇºÙ¤«¤¤µ¬À©¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Êª»ö¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç»È¤¦¤·¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤âGemini¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢É½¤Ç¤ÏSiri¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î¢¤Ç¤ÏGemini¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤äÍøÊØÀ¡¢°ÂÁ´À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¿Í¤Î¼êÊÁ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ËÇ¤¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥ê¥ó¥¯¤òÆ§¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç³«¤¯¤Î¤«¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ÂÁ´À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ã¤¦¥¢¥×¥ê¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤òÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎChrome¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀöºÞ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢ÀöºÞ¤ÎCM¤Ð¤Ã¤«¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌÅÝ¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆSafari¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¡£
´Ø¸ý
¡¡¹¹ð¤òÁ´Éô¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤¯¥Ö¥é¥¦¥¶¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ï¤½¤Îµ¡Ç½¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢iPhone¤ËÂåÂØ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¿³ºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢App Store¤Ë¤â¤¿¤Þ¤Ë²ø¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡£Android¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¿¤À¡¢App Store¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å¤«¤éÄä»ß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢³°Éô¥¹¥È¥¢¤À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡³°Éô¥¹¥È¥¢¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï5¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ¼Ò·Ï¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼Ñ¤¨Åò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÍÁ³Äù¤á½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡·ë¶É¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÀÐÌî»á
¡¡¥¢¥À¥ë¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤È¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÁ´Ç¯Îð¸þ¤±¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï²á¾ê¤Ë¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬»ÅÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤è¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥È¥¢Åª¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡i¥âー¥É¤Îº¢¤Î¡Ö¾¡¼ê¥µ¥¤¥È¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥É¥³¥â¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¼«Í³¤Ëºî¤ì¤ë¾¡¼ê¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¡¢¾¡¼ê¥µ¥¤¥È¤òºî¤ë»þ¤Ë¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î5¡ó¤Ï¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È5¡ó¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£API¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤«¡¢·î¤Ë1²ó¥ì¥Ýー¥È¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤«¡¢¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢ÇÛ¿®»þ¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¿³ºº¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¾¡¼ê¤Ë¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿¤òÈ´¤¯¤È¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤«¡¢Ë½ÎÏÉÁ¼Ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¿È¤Ï¿³ºº¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÆÃ¤ËÌ¡²è¤Ï¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤È³¤³°¸þ¤±¤Ç¡¢¿³ºº¤Î´ð½à¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×¤Ï¤ªÆÀ¡©
´Ø¸ý
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡Öd¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤Ê¤êµÞ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÆÍÁ³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ponta¥Ñ¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Ì¾Á°¤¬¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Þ¤À¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡Öd¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡°æ°Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·î¡¹550±ß¤Ç¡¢¥¹¥´ÆÀ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡KDDI¤¬¡¢au¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¤òPonta¥Ñ¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¤ò¥É¥³¥â MAX¤ËÆâÊñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¢¤È¡¢¥É¥³¥âÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÀ²½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¼êË¡¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢¥É¥Èー¥ë¤Ç¥³ー¥Òー¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢i¥âー¥É¤Îº¢¤Ë¥É¥³¥â¤¬»Ï¤á¤¿¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¡ÖÁ°ÅÄ¿§¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô¤Î¿§¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡¥É¥³¥âÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Öd¡×¤¬¤Ä¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥É¥³¥â¤È¤·¤ÆAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¥É¥³¥â¥æー¥¶ー¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥ê¥³¥á¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢d·Ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢AI¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿À°Íý¡¢¶¯²½¤Î°ì´Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Ponta¥Ñ¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥íー¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ýー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤óÅª¤Ë¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¤Ï¡¢CHARGESPOT¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï·ë¹½¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ç¤«¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡»È¤¤Êý¼¡Âè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢CHARGESPOT¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ÅÅ¸»´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊ£¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Âæ¤·¤«¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í±×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡CHARGESPOT¤Ï·ë¹½»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£CHARGESPOT¤Î»È¤¤ÊüÂê¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸µ¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ponta¥Ñ¥¹¤è¤ê¤â¸µ¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡CHARGESPOT¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬CHARGESPOT¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡º£¤ÏµÕ¤Ë¡¢CHARGESPOT¤Î½¼ÅÅ´ï¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¥É¥³¥â¥æー¥¶ー¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌ±ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¦¤Þ¤¯d¥Ð¥ê¥åー¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥µー¥Ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤è¡£
¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¡×¤Ê¤Î¤«
ÀÐÀî»á
¡¡¥É¥³¥â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤Ë¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーÅý³çÄ¹¤Î¹¾Æ£¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¾Æ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤éÌ¾Á°¤¬¥¹¥é¥¹¥é¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥³¥â¶ä¹Ô¡×¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ø¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½»¿®¤ÎÂç»³¼ÒÄ¹¤¬Â©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥³¥â¤Ï¶ä¹Ô¶È¤Ç¿§¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Çã¼ý»þ¤Ë¤ÏSBI¤ÎËÌÈø¤µ¤ó¡¢º£²ó¤ÏÂç»³¤µ¤ó¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¡£
´Ø¸ý
¡¡µÄ·è¸¢ÈæÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½Ð»ñÈæÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£²ñ¸«¤Ç¤â¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¤ÎÊý¤¬¶âÍ»»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤ò¥Ð¥·¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìß¤ÏÌß²°¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥³¥â¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¿ô½½Ëü¿Í¤Î»àË´²òÌó¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
´Ø¸ý
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤À¤·¡¢¤½¤³¤¬´Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤Ë¤Ï¤½¤Î²Ô¤®¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Ä´¤Ù¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö160Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥³¥â¤Ç¿ô½½Ëü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢3³ä¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ë¥êー¥Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Â¤ò±¿¤Ö¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î²óÀþ¤ò²òÌó¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¿§¡¹¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤ÀÜÅÀ¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¡ÖÉÙÍµÁØ¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¡×¤È¤âÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡°ä»º¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï²ñ¸«¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥É¥³¥â¤È¤·¤Æ¤Ï·èºÑ¤â´Þ¤á¤¿·Á¤Ç¶ä¹Ô¤¬Íß¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡¢¸å¤í¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¾¦Çä¤ò¤·¤¿¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î±ß»³¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡ÖNEOBANK ai¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡Öd¡×¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤·¤«¤â¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÏ¢·È¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡²»À¼¤Ç¿¶¹þºî¶È¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ëAI¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡º´Æ£¤¯¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£
¡¡ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¯¤é¤Ç¤â°¤µ½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¡¢¿¶¹þ¤È¤«¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¤¿¤Þ¤Ë»È¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²»À¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Á´Éô¤¬²»À¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²èÌÌ¤ò¿¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ÂÄ¾¤À¤è¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬º£¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÐÌî¤Ë100Ëü±ß¿¶¤ê¹þ¤à¤Ã¤Æ¸À¤¨¡×¤È¶¼¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¸¤ã¤¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼Ìæ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¼Ìæ¤¬²òÀÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¶ä¹ÔÂ¦¤Î¾¦Çä´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¡¢2¼Ò¤Î»×¤¦Ôä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Î¸ÜµÒÁØ¤ÏÉý¹¤¤¤±¤É¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÎÅú¤¨¤Ã¤×¤ê¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½îÌ±¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ïª¹ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÀÐÌî»á
¡¡AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥óÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤Ê¤éÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²áµî¤Î¿¶¤ê¹þ¤ßÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤È»Ø¼¨¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¢¤È¡¢¥É¥³¥â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¢¥É¥³¥â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅý°ì´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¤«¤¿¤äau¤Ï¡¢au¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢au¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤â¹âÎØ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ï¾å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥É¥³¥â¤â¶âÍ»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ý¤Á³ô¤òºî¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈNTT¤ÎÅçÅÄ¼ÒÄ¹¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¶ä¹Ô¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤É¤³¤â¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤¬¸ÄÀÅª¤À¤«¤é¡¢Ï¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¡¢PayPay¶ä¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ß¤ó¤Ê¡ÖSMTB¡×¤ò¾¡¼ê¤Ë¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡Ö¥É¥³¥â¶ä¹Ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦½çÈÖ¤ÇÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥É¥³¥â½»¿®¶ä¹Ô¤¯¤é¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤³¤òÆüËÜ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½»¿®¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º´Æ£
¡¡¡Ö¥É¥³¥â¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¬µ²±¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯Ì¾Á°¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤â¡¢»°É©¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¢¤È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢4Ê¸»ú¤ÏÄ¹¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Þ¤À3Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£4Ê¸»ú¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¶á¤¤¤È¤³¤í¤ËKDDI¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¢¤ì¤Ï¼Â¼Á3Ê¸»ú¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¿¤À¡¢¿¶¹þÀè¤òÁªÂò¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Î2Ê¸»ú¤À¤±Ê¬¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤Î¤¦¤ÁÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢SMTB¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡´Á»ú¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤Þ¤À¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÌî»á
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥É¥³¥â½»¿®¶ä¹Ô¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤ì¤«¡¢¥É¥³¥âSMTB¶ä¹Ô¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬SMTB¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÁÀ¤¦¤«¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²¿¤«¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ÏSMTB¤Ë¤·¤Æ¤Ü¤«¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥Æー¥ë¸þ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø¸ý
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤è¤¯½ÐÍè¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£KDDI»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¤È¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¶âÍ»²ñ¼Ò¤¬¡¢¹çÊ»¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÌ¾Á°¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥É¥³¥âSMTB¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ÎºîË¡¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢SMTB¤¬Àè¤ËÍè¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÆüËÜ¤Î×ÖÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÁÅý·Ý¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢¥É¥³¥â¤Ï»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢d NEOBANKÃ±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹ÔÂ¦¤Î¤´°Õ¸þ¤Ç¡¢ÏÄ¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢SBI¤¬33¡ó¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬33¡ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤¬°ìÈÌ³ô¼ç¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¤Ä¤Î³ô¼ç¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÂ¦¤â¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡d NEOBANK¤¬ÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£
´Ø¸ý
¡¡Ì¾ÉÕ¤±¤À¤±¤Ç·ë¹½À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Ãæ¿È¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Ãæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥É¥³¥â¤È¤·¤ÆÃæ¿È¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±
´Ø¸ý
¡¡¥µー¥Ó¥¹´ØÏ¢¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÌî»á
¡¡ÊÝ¸±¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤ÎÊä½þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÊä½þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏËÜÍè¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±ÌÂÏÇÅÅÏÃ¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Rakuten Link¤Ï¥¶¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤À¤è¡£
ÀÐÌî»á
¡¡³Î¤«¤Ë¡£Pixel¤ÎÄÌÏÃ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Whoscall¤â¤À¤á¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âÊÝ¸±¤Ï¥¿¥À¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½ÂÐºöÊÝ¸±¤Ï¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤À¤Èº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤òÊä½þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤ë¤ÈÈÈ¿Í¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤ÎºÛÈ½¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ÎÊä½þ¤È¤«¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßÈñÍÑ¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¥ê¥êー¥¹¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÇÁü¤âÏ¿²è¤À¤·¡£
´Ø¸ý
¡¡Ï¿²è¤Ç¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏAI¥¢¥Ð¥¿ー¡©
ÀÐÀî»á
¡¡Î®ÀÐ¤ËAI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÀÐÌî»á
¡¡³ÚÅ·¤Î·è»»¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤ëAI¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£
¡¡¤½¤³¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡²ÏÌî¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢AI¤Ç¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
´Ø¸ý
¡¡¤º¤¤¤Ö¤óAI¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË
º´Æ£
¡¡12·î25Æü¤Ë¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Ê¤ó¤Ç1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉÊ¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ïª¹ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§¼ýÏ¿¸åÆü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Æ¡ÖÂç¸ý¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤¬ÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤¢¤ì¤À¤±¤·¤«ÂÓ°è¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÅÅÇÈ²þÁ±Àë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢²þÁ±Àë¸À¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤é¤¤°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î¼óÅÔ·÷¤Ï¸·¤·¤¤¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡³¤³°¥íー¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£½é¤á¤Æ³¤³°Ê¬¤Î¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¹ØÆþ¤·¤¿¤è¡£³¤³°¤ÎeSIM¶È¼Ô¤«¤éÇã¤¦¤è¤ê¤â°Â¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡º£¤Ï¡¢³¤³°eSIM¶È¼Ô¤è¤ê¤â¡¢³¤³°¥È¥é¥Ù¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤«¤éÇã¤¦¤È¤ªÆÀ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉÊ¼Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ë¶É¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£ËÜÅö¤Î¹õ»ú²½¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Þ¤¿¡¢BCP²óÀþ¤ò½ü¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ææ¤ÎARPU¤Î·×»»¼°¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢MVNO²óÀþ¤ÎARPU¤Ï½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£²óÀþ¿ô¤Ë¤À¤±¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡1000Ëü²óÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÌÜÉ¸¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¹õ»ú¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤¬¡ÖÇ¯Æâ¤Ë1000Ëü¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âÉ¬Ã£¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å·×¤ä¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤òÇÛ¤é¤º¤Ë1000Ëü²óÀþ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢»°ÌÚÃ«¤µ¤ó¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¤ËÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Ï¾¡¤ÁÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¿®Íê´¶¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÀÐÀî»á
¡¡·×²è¤Ï¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ôー¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢É¬Ã£¤¹¤ëÄìÎÏ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡11·î¤´¤í¤ËÇ¯Æâ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ËÍ¤é¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤³¤ó¤ÊÅÛ¤é¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£
¡¡¤½¤ì¤Ç·î50Ëü²óÀþ¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡·î¤Ë50Ëü²óÀþ¤âÁý¤¨¤¿¤é¡¢1Ç¯¤Ç600Ëü²óÀþ¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤°¤Ë¥É¥³¥â¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡²òÌó¼Ô¤ò½ü¤¤¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡²¿¤«¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÄêµÁ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡³ÚÅ·¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Ëè²óÍ×Ãí°Õ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤è¤¯ÆÉ¤à¤È¡¢ÊÑ¤ÊÄêµÁ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢EBITDA¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò½ü¤¤¤¿¡¢¥×¥ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤Ï¹õ»ú¤À¤È¤«¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Àè¹ÔÅê»ñ¤Ï½ü¤¤¤¿¤ê¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡¤½¤³¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡5G¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê5G¤Ë´ðÃÏ¶É¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤¤¤¯¤é¥æー¥¶ー¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²èÁü¤ò¥Ñ¥¯¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÁÊ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º1000Ëü²óÀþ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª