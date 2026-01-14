寺の納骨堂に仕掛けた練炭に火をつけ、住職を殺害した罪に問われている女が初公判で無罪を主張しました。霊園開発会社の取締役・青木淳子被告（66）は社長の男と共謀し、2023年7月、東京・足立区にある寺の納骨堂で、練炭28個に火をつけ、住職の男性（当時70）を一酸化炭素中毒に陥らせ殺害した罪などに問われています。14日の初公判で青木被告は、「私は無実です」と起訴内容を否認しました。検察側は冒頭陳述で「住職との共同事