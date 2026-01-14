タイ東北部ナコンラチャシマ県で脱線し横転した列車＝14日（タイ運輸省提供、ロイター＝共同）【バンコク共同】タイ東北部ナコンラチャシマ県で14日、高架線路を建設するためのクレーンが倒れ、建設現場の真下を通過中だった列車に衝突した。3車両が脱線して横転し、タイ政府によると乗客ら少なくとも22人が死亡、多数が負傷した。列車には100人以上が乗車し、脱線後に火災が発生したとの情報もある。救急当局が列車内に閉じ込