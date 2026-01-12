人民元が対円で32年ぶりの高値を記録するなか、中国国内で“元から円への逆回転”とも言うべき資金還流が起きている。それもアニメの聖地・秋葉原でだ。中国人転売ヤーによるポケカを使った最新マネーロンダリングの実態に迫った！◆中国人転売ヤーが明かした儲けのスキームとは!?JR秋葉原駅から徒歩数分の場所に、トレーディングカード買い取り専門店が複数入居する通称「トレカビル」がある。ポケモンカード（ポケカ）や遊戯